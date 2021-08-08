Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'ı öve öve bitiremedi! "Asansörde bile 5 kişiye çalım atar"

Spor Servisi / Süleyman ARAT - F.Bahçe’nin çok doğru bir transfer yaptığını söyleyen Cenkçiler, “Burak bir Türk hoca yerine Pereira’nın eline gittiği için mutluyum. Yabancılar oyuncunun kim olduğuna değil, sahada yaptığı işe bakıyor. Bu yüzden ‘Burak, F.Bahçe’de çok başarılı olur’ diyorum” dedi.

F.Bahçe'nin ‘geleceğe yatırım’ projesi kapsamında önceki gün transferini gerçekleştirdiği Burak Kapacak’ı yakından tanıyabilmek için Bursaspor altyapısından antrenörü olan Hakan Cenkçiler’in kapısını çaldık. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun babası Erdal Kapacak’ın da çok yetenekli bir futbolcu olduğunu anlatan Cenkçiler, “Fenerbahçe Burak’ı almakla çok doğru bir iş yaptı” dedi.

Samet Aybaba A takıma aldı

Cenkçiler ilginç bir yorum yaparak, “Burak bir Türk teknik adam yerine Vitor Pereira’nın eline gittiği için de mutluyum. Yabancı hocalar oyuncunun kim olduğuna değil, sahada yaptığı işe bakıyorlar. Bu yüzden ‘Burak Fenerbahçe’de çok başarılı olacaktır’ diyebiliyorum” ifadelerini kullandı. Cenkçiler, 14.5 yaşında Bursaspor altyapısına gelen Burak’ı A takıma alan ilk antrenörün Samet Aybaba olduğunun altını çizdi.

Seyirciyi ayağa kaldırır

Burak’ın çok çabuk adam eksiltebilen, kısa mesafede peş peşe çalımlar atabilen ve tek başına maç alabilecek bir yetenek olduğunu vurgulayan Cenkçiler, “Burak, eskilerin ‘Asansörde bile 5 kişiye çalım atar’ diye tabir ettiği bir yetenektir. Maça iyi başlarsa seyirciyi ayağa kaldırır. Onu kimse tutamaz. Aklı fikri öndedir. Toplu ve topsuz çok hızlıdır. Koşarak çalım atıp rakibin 2 metre önüne geçebilir” dedi.

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