Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Bartuğ Elmaz, İstanbul'a geldi!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli ekibin anlaşmaya vardığı Marsilya forması giyen Bartuğ Elmaz, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul’a geldi.

GALATASARAY'DA YAPTIĞI PAYLAŞIM KRİZ ÇIKARMIŞTI

Başarılı futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğenmişti.

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.79 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

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2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ Elmaz, kariyerinde A Takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.