Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur geri dönüyor
Fenerbahçe'nin transfer edip Kırşehir Belediyespor'a kiraladığı Barış Sungur, tekrar İstanbul'a dönüyor.
Fenerbahçe'nin bu sezon yeni transferlerinden olan Barış Sungur, geçtiğimiz günlerde 3. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'a kiralanmıştı.
TRT Spor'un haberine göre Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti. Takıma katılmak için Kırşehir’e giden Barış Sungur, İstanbul'a geri dönüyor.
18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.
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