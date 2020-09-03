MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur geri dönüyor
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur geri dönüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.09.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur geri dönüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur geri dönüyor
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin transfer edip Kırşehir Belediyespor'a kiraladığı Barış Sungur, tekrar İstanbul'a dönüyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon yeni transferlerinden olan Barış Sungur, geçtiğimiz günlerde 3. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor'a kiralanmıştı.

TRT Spor'un haberine göre Kırşehir Belediyespor anlaşmayı iptal etti. Takıma katılmak için Kırşehir’e giden Barış Sungur, İstanbul'a geri dönüyor.

18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.

 

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Barış Sungur geri dönüyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle