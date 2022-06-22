Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi Sergio Oliveira! Mario Branco detayı...

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Jorge Jesus'u takımın başına getiren, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen açıklayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Portekiz'de yayın yapan O Jogo'nun haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık geçiren ve bonservisi Porto'da olan orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile ilgileniyor.

Haberde Jorge Jesus'un 30 yaşındaki orta sahayı takımda görmek istediği ve Fenerbahçe'nin transfer için girişimlere yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.

ROMA YENİDEN KİRALAMAK İSTİYOR AMA...

Geride kalan sezonun ikinci yarısını Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da geçiren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gelen şampiyonluğun mimarlarından olan Sergio Oliveira, Serie A'da 14 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistle oynadı. Roma formasıyla Konferans Ligi'nde 5 maça çıkan Oliveria 1 golle kupa zaferine katkı yaptı. Ligin ilk yarısında da Porto forması giyen 30 yaşındaki futbolcu sezonu 45 maçla tamamladı. 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

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Jose Mourinho, Oliveira'nın transfer edilmesini istiyor ancak Roma bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Porto ise kiralamaya sıcak değil. Transfermarkt'a göre oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro. Oliveira'nın Porto ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

MARIO BRANCO İLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR

O Jogo'nun haberde altını çizdiği bir detay ise Sergio Oliveira ile Fenerbahçe'de operasyon direktörü unvanıyla göreve başlayan Mario Branco arasındaki yakın ilişki.

Sergio Oliveira, 2018/19 sezonunun ikinci yarısını Porto'dan kiralık olarak Yunanistan ekibi PAOK'ta geçirmişti. Lig şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası zaferiyle biten sezonda PAOK formasını 15 maçta giyen Oliveira 3 golle takımın zaferlerine katkı vermişti.

O dönem PAOK'un sportif direktörü olan Mario Branco, Oliveira ile ilgili 2019 yılında verdiği bir röportajda; "Yunanistan'da oynadığı dönemde ülkeye gelmiş en iyi orta saha oyuncusu olduğunu gösterdi. Hem saha içinde hem de antrenmanlarda müthiş bir karaktere sahip. Seviyesini yükseltmek için her zaman çok çalışır. Rekabetçiliği ise vahşi seviyededir." ifadelerini kullanmıştı.

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