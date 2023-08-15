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Son Dakika: Fenerbahçe'nin transferde yeni hedefi Rovella!

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#Transfer#Fenerbahçe#Rovella
Son Dakika: Fenerbahçenin transferde yeni hedefi Rovella
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 09:25

Geçen sezonu Çizme’de Monza’da geçiren genç yıldız için Fenerbahçe, kulübü Juventus’a transfer durumunu sordu. Buradan gelecek cevaba göre Kanarya, 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için kiralık teklifi yapmayı planlıyor.

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Geçen sezonu Çizme’de Monza’da geçiren genç yıldız için Fenerbahçe, kulübü Juventus’a transfer durumunu sordu. Buradan gelecek cevaba göre Kanarya, 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için kiralık teklifi yapmayı planlıyor.

Fanatik'in haberine göre; kadrosuna Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Fred’i de alarak adeta bir yıldızlar topluluğu oluşturan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Orta sahaya mutlaka bir takviye isteyen Kanarya’da son olarak gündeme, İtalya’dan bir yıldız adayı geldi. Sarı-Lacivertliler’in, Juventus’tan Nicolo Rovella için harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı. Geçen sezonu İtalya Ligi Serie A’da Monza’da geçiren ve 27 karşılaşmada 1 kez ağları sallayan 21 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026’da bitiyor.

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Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan ve Çizme’nin gelecek vadeden oyuncularından biri olan Rovella’nın piyasa değeri yaklaşık 18 milyon Euro civarında. İtalya U21 Milli Takımı’nın da formasını giyen Rovella’nın şartlarını Juve’ye soran Fenerbahçe, buradan gelecek cevaba göre girişimlerini hızlandıracak. Monza dahil Serie A’nın başka takımlarından da teklifler alan genç futbolcuyu Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin, bu hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Rovella

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