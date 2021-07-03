Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira nasıl başarılı olur? Emre Belözoğlu dönemini hatırlattı ve...

Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör bekleyişinin ardından takımın başına Vitor Pereira'nın geçmesinin yankıları sürüyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, sarı lacivertli takımın teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcıyı getirmesini değerlendirdi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun son bölümlerindeki Emre Belözoğlu dönemini hatırlatan Meleke, başarı için bu detayı şart olarak gösterdi...

İŞTE UĞUR MELEKE'NİN BUGÜNKÜ YAZISI

Değiştiyse, dönüştüyse başarı şansı var

45 günlük bekleyişten, Rangnick, Favre, Espirito Santo, Benitez gibi elit kategori isimlerin anılmasından sonra Vitor Pereira seçiminin kamuoyunda bir hayal kırıklığı yarattığının farkındayım. Çok da doğal bu. Zira 10 lig maçında 23 puan toplamış, Fenerbahçe’yi konservatif oyundan hücumcu plana geçirmiş takımın santrforunu bulmuş Emre Belözoğlu’nu gönderiyorsanız, halefi ondan ışıltılı olmalı. Pereira’nın da bu ışıltıyı taşıdığını söylemek güç. Ancak tüm bu olumsuz tabloya rağmen Vitor Pereira’nın da hafife alınmayacak bir deneyimi olduğunu da eklemeliyim.

TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK GELDİ

Pereira, Mourinho gibi eğitimli bir karakter. Porto Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni 20 üstünden 17,9 puanla bölüm ikincisi bitirdiği kaydedilmiş. Ama farklı ülkelerde yaptığı basın toplantılarına bakılırsa İngilizce’si mükemmel değil. Futbolculuğundaki şöhreti sayesinde değil, tırnaklarıyla kazıyarak belli bir noktaya ulaşmış. Hayatının fırsatını, Villas-Boas’ın yardımcılığından Porto koçluğuna geçişte yakalamış, iyi değerlendirmiş. Ama o takımın zaten Portekiz Ligi-Avrupa Ligi şampiyonu olduğunu; o sezon sadece Falcao’yu yitirip, Mangala, Defour, Alex Sandro, Danilo gibi muazzam transferler yaptığını not etmek gerek. Üstelik Moutinho ve James Rodriguez’in de takımdaki ikinci sezonları. Yani kabul edelim, harika bir takım teslim almış Pereira.

SERT, REALİST VE KONTROLLÜ OYUN

Olympiakos’ta takımı tutuculaştırıyor. Michel’in Olympiakos’u ilk yarıda ortalama 10 isabetli şut atarken ikinci devre Pereira’yla 8’e düşmüş. Kornerlerde 9,5’tan 6’ya gerilemişler. Ortalama 9 faul yapan takım, Pereira’yla 13 faule çıkmış. Sert, realist, kontrollü bir anlayış gelmiş Pire’ye. Michel, son iki maçında on numara artı çift santrfor oynatmış Pereira’da böyle bir tercih yok. Pereira’nın ilk F.Bahçe sürecinde de eleştirilen konulardan biri buydu. Biraz tutucuydu.

GELİŞEBİLECEĞİNİ İSPATLAMALI

İkinci F.Bahçe macerasında değişmek zorunda Pereira. Belözoğlu dönemindeki son 6-7 maçı izleyip o altyapının üzerine kat çıkmak zorunda. Çünkü bu Fenerbahçe kadrosu yaratıcı, yetenekli ve inovasyona müsait. Önlem almamalı önlem aldırmalı Pereira. İlk Türkiye sürecinin üzerine çıkmalı, değişebileceğini, gelişebileceğini ispatlamalı. Eğer buraya tekrar 5 sene önceki Pereira geliyorsa başarılı olamaz. Ama değiştiyse-dönüştüyse başarı şansı var Portekizli’nin.