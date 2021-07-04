Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira İstanbul'da

Sarı lacivertlilerde 2015-16 sezonunda 1 yıl takımı çalıştıran Vitor Pereira, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlarken bugün yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Pereira'yı Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşılarken kulüpten yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran ve 5 yılın ardından Fenerbahçemize dönen Pereira, Portekiz’den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na indi. Teknik Direktörümüz Pereira’yı, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki karşıladı." denildi.

Sarı lacivertlilerde ikinci dönemini yaşayacak olan Portekizli teknik adam, yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde yapılacak antrenmanda takımın başında yer alacak.

"YARIN KALAN İŞİMİ TAMAMLAMAYA GELDİM"



Transferin açıklanmasının ardından 5 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım.

Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.

Başkan Ali Koç’la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe’nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.”



Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye’de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi.

Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım.



Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak.



Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim.

Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız.” şeklinde duygularını ifade etmişti.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Sarı-lacivertliler, Pereira'nın takımın başında olduğu 2015-2016 sezonunda 34 haftada 74 puan toplayarak ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaşılmamasına karşın o sezon ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Sarı-lacivertliler 34 maçta kalesinde 27 gol gördü.

Pereira'nın öğrencileri, 17 karşılaşma ile en fazla maçta kalesini gole kapatan ekip olmuştu.

İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile 'en'leri;

En az gol yiyen takım: 27

En fazla maçta kalesini gole kapatan takım: 17

En az mağlubiyet alan takım: 4

En fazla net gol pozisyonuna giren takım: 104

En yüksek gol beklentisi yakalayan takım: 66.59xG