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Son dakika: Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaştı! Avcı, Yalçın, Lucescu derken ters köşe

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#Fenerbahçe#Montella#Süper Lig
Son dakika: Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaştı Avcı, Yalçın, Lucescu derken ters köşe
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 20:24

Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella oturacak.

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Jesus’un kulüp Başkanı Ali Koç’a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç’un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı. Adana Demirspor’un İtalyan hocası ile Ali Koç’un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu’nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi’nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

ADANA DEMİR CEPHESİNDEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.

A Spor'a konuşan Murat Sancak açıklamasında, "Şu dakika itibari ile Montella ile devam etmiyoruz. Ayrıldık. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf için de. Montella dinlenmek istediğini söyledi. Fenerbahçe'ye gideceğini zannetmiyorum. Ali Başkan da sormadı. Giderse de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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ZAJC İLE YENİDEN MASAYA OTURULACAK

Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Valencia ve Zajc ile kiralık anlaşması tamamlanan Alioski’nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Miha Zajc’ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek. Jesus’tan istediği kadar süre alamayan Zajc’ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.

İRFAN CAN’IN DURUMU NET DEĞİL

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 42 maçta görev yapan İrfan Can, takımına 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Bu sezon zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarından tepki gören İrfan Can’ın başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Hem İrfan Can hem de Fenerbahçe’yi tatmin edecek bir teklif olması durumunda, Kahveci’nin takımdan ayrılmasına sıcak bakılacak. Bu karar yeni takımın gelmesi sonrası daha da netleşecek.

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#Fenerbahçe#Montella#Süper Lig

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