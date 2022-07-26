Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Gustavo Henrique İstanbul'a geliyor

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Fenerbahçe'nin Kim Min Jae'nin yerine Flamengo'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin İstanbul'a geleceği tarih ve saat belli oldu.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli ekibin anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki stoper, bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak. Burada sağlık kontrolünden geçecek olan deneyimli oyuncu, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Brezilya basınından Vene Casagrande, Fenerbahçe'nin Gustavo Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Flamengo'ya iki eşit taksitle toplam 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Sarı lacivertli kulübün, Gustavo Henrique'nin 2.8 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ilk yarısını transferden hemen sonra, kalan yarısını ise Ocak 2023'te ödeyeceği kaydedildi.

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JORGE JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan Gustavo Henrique'nin transferi için menajeriyle video konferans yöntemiyle görüşülmüştü. Yapılan görüşmeler olumlu neticelenince transfer imza aşamasına gelmişti.

İLK KEZ ÜLKESİNİN DIŞINA ÇIKIYOR

1.96 boyundaki stoper, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkacak. Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Gustavo Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.