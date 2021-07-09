Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları resmen tanıtıldı! Fenerbahçe yeni sezon formalarının fiyatı ne kadar?

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un imza törenindeki açıklamaları şu şekilde:

Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var. Öncelikle Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Geldiğimiz noktada PUMA'yla devam etme kararı aldık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz.

"FORMALARDA YILDIZ YOK"

Daha önce açıkladığımız gibi formalarımızda yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız değil. 28 şampiyonluk için yaptığımız başvuruda da bildirdiğimiz gibi bizim derdimiz yıldızla, parayla değil, hakkımızın verilmesiyle. Ticari açıdan da yaptığımız anlaşmanın faydası geçmiş anlaşmalarımıza göre daha iyi. Puma Fenerbahçe'ye özel bir seri de yapacak. İki senelik anlaşmayı sağlıklı görüyorum. Hem bizim onları tanımamız için hem de onların bizi tanıması açısından iki senelik içbirliğini faydalı görüyorum. PUMA bu işbirliğinden fayda sağlayacaktır ve Türkiye'de büyüyecektir. Artık forma işi eskisi gibi değil. Şu anda global markalar gelecek sezonun formalarını bile hazırlıyorlar. Bizim sonraki sezonun tasarımı da hazır.

"FORMALARIMIZ SIZDI MAALESEF"

Daha önce 19 Temmuz'da formalarımızı tanıtırdık ama bunun bir anlamı kalmadı, formalarımız sızdı. PUMA'nın yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Bu işler bizim ülkemizde gizli tutulamıyor ne yazık ki. Formalardan çok mutluyuz. Bugün saat 15:00'dan itibaren hem online, hem de mağazalarımızda formalarımız satışa çıkacak. Umarım formalar bize şans getirir. Hayırlı uğurlu olsun.

ÇUBUKLU'NUN ARKASINDA MEŞE VE ATATÜRK DETAYI

Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, Fenerbahçe'nin formalarındaki detaylar hakkında bilgiler verdi:

Çubuklu formanın arkasındaki konseptte, logodaki meşe ağacımızı kullandık. Taraftar için takımın gücünü sembolize ediyor. Dış saha formasında bir çok kuralı kırdık. Bu tasarımda sokakta giyilebilecek, modayı yansıtan ve aynı zamanda stadyumda da giyilebilen bir forma istedik. Ali Bey'e de bunun için teşekkür ederiz. Yine çok önemli bir tasarım unsuru da iç saha formasının arka tarafta boyun kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Bu da dünyada çok nadir.

YILLIK ANLAŞMA NE KADAR?

Ali Koç: Sözleşmenin şartları çok farklı. Önceki sözleşmelerde markalar satıştan bağımsız bir bedel ödüyorlardı yıllık. Geldiğimiz sezon bu kaldırılmıştı Adidas tarafından. Türk Lirasının durumundan ötürü maliyet ayjnı olmasına rağmen buradaki formayı dışarıda sattığınız zaman arada çok büyük farklar oluyordu. Adidas bizden önceki dönem yıllık 8,5 milyon dolar veriyordu, biz gelince bu sebepten ötürü kalktı. PUMA'nın en büyük katmadeğeri nakit akışını pozisit etkileyecek bir anlaşma var. Fenerium'u finansal açıdan çok rahatlatacak bir nakit akış modeli var. Ondan faydalanacağız. Sezon başlamadan 6-7 milyon Euro almak isterdik tabii ki ama bu söz konusu değil. Önceki anlaşmamızdan daha karlı olacağını söyleyebilirim.

PUMA GİYEN KULÜPLER ARASINDA HAZIRLIK TURNUVASI OLABİLİR Mİ?

Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis: Güzel bir fikir. Bunu fikir olarak aklımızda tutup gelecekte düşünelim. Zaten en büyük 10 kulüp arasında Fenerbahçe de var. Manchester City, Dortmund, Milan gibi kulüpler de var. Bunu değerlendireceğiz.

GÜNLÜK KIYAFET VE 1907 ADET ÖZEL AYAKKABI

Formaların yanı sıra Fenerbahçe'ye özel şort, tişört gibi özel serilerde ürünler de satışa çıkacak. Bunun yanı sıra 1907 adet ayakkabı da satışa çıkacak.

BASKETBOL TAKIMINDA PUMA KULLANILACAK MI?

Ali Koç: Puma'nın durumunu bilmiyorum ama basketbolda Nike ile sözleşmemiz bitti. Kendimiz yapacağız gibi duruyor basketbol formalarımızı. Orada çok bir ilgi yok. Basketbol formaları dışarıda giyilebilir bir şey değil ne yazık ki. Bu sene Fenerium'da güzel bir çalışma yapıldı basketbol formalarımız için.

FORMA TASARIMLARINA TARAFTARLAR DAHİL EDİLEBİLİR Mİ?

Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis: İlerideki sezonlarda böyle bir sistem kullanabiliriz. Fenerbahçe taraftarları ve Fenerium'un buna katkısını kullanabiliriz.

MESUT ÖZİL'İN BU ANLAŞMAYLA ALAKASI VAR MI?

Ali Koç: Bu konuyla Mesut'un alakası yok. Hiç yok.

FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Ali Koç: Bu işbirliğinin avantajlarından biri de bizim fiyat belirlemede özgürlüğümüzün olması. Bu sene 319 lira olarak forma fiyatımız. Diğer rakiplerimize baktığımız zaman biraz daha yüksek olabilirdi diye düşünüyorum. Forma işinin karı geçen sezon 100 liraya aldığımız formayı 250'ye satıyorduk. Bu anlaşmada öncekinden 5 kat daha fazla kar ediyoruz oran olarak.