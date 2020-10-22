Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni otobüsünde dikkat çeken detay!

Fenerbahçe A takımının otobüsünün ön camında yer alan "Sevgi kurşun geçirmez" yazısı dikkat çekti.

Taraftarlar tarafından tasarımı gerçekleştirilen ve oylama sonucu karar verilen takım otobüsünün tanıtımında futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler yer aldı.

Tanıtımda konuşan Erol Bulut, ''Bu sene inşallah bu otobüs tasarımı bize hayırlı olur. Tüm yönetim, futbolcularımızla, ekibimizle ve medyasıyla birlikte umduğumuz şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kazandırmış oluruz.'' sözlerini kullandı.

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