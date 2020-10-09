Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni golcüsü: Zlatan diye çağırırlar ama benim Kemal Ademi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kosova asıllı İsviçreli golcü Kemal Ademi, basın toplantısı düzenledi.



FENERBAHÇE'DE FANTASTİK FUTBOLCULAR VAR

Gerçekten çok iyi hissediyorum. 1 hafta oldu geleli. Burası fantastik oyuncuları, fantastik teknik ekibiyle fantastik bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum.

MİLLİ TAKIMI BİLMİYORUM, VEDAT BÜYÜK FUTBOLCU

Akrabalarım var burada ama Türk Milli Takımı'nda oynayabilir miyim bilmiyorum. İsviçre pasaportum var, Almanya pasaportum var. Kosova pasaportum yok. Vedat Muriqi ile konuşmadım ama onun maçlarını izlemişti. Kendisi çok fazla gol attı. Kosova için de çok büyük futbolcu. Vedat tipi bir santrafor değilim. Boyuma göre hızlıyım. Yüksek tempoda oynamayı seven bir santraforum.

ZLATAN DİYE ÇAĞIRIYORLAR AMA BENİM ADIM KEMAL ADEMİ

İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir futbolcu. Eski takım arkadaşlarım da beni 'Zlatan' diye çağırıyordu. Ama benim adım Kemal Ademi.

İSVİÇRE'DE BURADAKİ GİBİ KALİTELİ ORTA YAPILMIYORDU

Bir haftadır buradayım. Çok fazla orta çalışması yapıldığını gördüm. İsviçre'de buradaki gibi kaliteli orta yapılmıyordu. Tabii ki hiç orta yapmıyorlardı demiyorum ama oyun tarzı biraz daha farklıydı.

BÜYÜK TAKIMDA HER ZAMAN FORMA REKABETİ VARDIR

Şu an Fenerbahçe'deyim. Gelecek hakkımda konuşmak istemiyorum, burada çok mutluyum. Çok fazla yeni oyuncu var. Büyük bir takıma gittiğinizde her zaman forma rekabeti vardır. Antrenmanda bir şey anlamadığım zaman kendisine Almanca sorup cevap alabiliyorum. Takım içinde de çok fazla Almanca konuşabilen oyuncu var. Çok iyi futbolcular ve iyi insanlar var.

NBA'Yİ DAHA ÇOK İZLİYORUM

Basketbolu seviyorum, NBA'yi daha çok izliyorum. Fenerbahçe Beko'nun da maçlarını izleme şansına erişmek isterim.

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