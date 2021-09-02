Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni forveti! Ali Koç'un otelde transferi için görüştüğü isim...

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, günlerdir gizli bir operasyon şeklinde yürüttüğü forvet transferi nihayet sonuçlandı ve sarı lacivertliler forvetini buldu.

Avusturya ekiplerinden Salzburg'un forvet oyuncusu Kosova asıllı Alman Mergim Berisha ile anlaşma sağlandı

Son detaylar görüşülüyor

Şu saatlerde Divan Otel’de Başkan Ali Koç ve futbolcu menajerleri arasında son detayların görüşüldüğü öğrenildi

Mergim Berisha'nın performansı

23 yaşındaki Mergim Berisha, geçen sene Salzburg’ta çok başarılı bir sezon geçirmiş, 22 gol ve 11 asistle oynamıştı. 1 metre 88 santim boyundaki futbolcunun bu sezon 2 karşılaşmada 1 golü bulunuyor.

Mergim Berisha Kimdir?

Mergim Berisha, 11 Mayıs 1998 yılında Almanya'nın Berchtesgaden ilçesinde doğdu. 21 yaşında 1.86 boyundaki oyuncunun mevkisi santrafor. Alman oyuncu aynı zamanda forvet arkasında da görev alabiliyor.

Mergim Berisha'nın Kariyeri

Kariyerine 2012 yılında Redbull Salzburg'un altyapısında başlayan 21 yaşındaki santrafor, profesyonel futbol kariyerine 2017 yılında Avusturya Ligi takımlarından FC Liefering'de adım attı.

Sonraki yıllarda Redbull Salzburg, LASK, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach takımlarının formalarını terletti.