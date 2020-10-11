Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni elması Altay Bayındır! Transfer için 30 milyon euro...
Son dönemde Avrupa'ya sattığı oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe, astronomik bir satış daha hedefliyor...
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Fenerbahçe, son dönemde yaptığı astronomik futbolcu satışlarına bir yenisini daha eklemek istiyor...
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Fenerbahçe son dönemde Avrupa’ya sattığı oyuncularla ekonomik olarak derin bir nefes aldı.
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ELJIF VE MURIQI GİBİ...
Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'yi İtalya'ya satan Fenerbahçe, önümüzdeki senenin planlarını da yaptı.
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2019 yazında Eljif Elmas'ı Napoli'ye 16 milyon Euro'ya satan, bu transfer döneminde de Vedat Muriqi'yi Lazio'ya 17.5 milyon Euro'ya satan Fenerbahçe, kasasını doldurmuştu.
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AVRUPA'NIN DEVLERİ TAKİP EDİYOR
Sarı lacivertli ekibe para kazandıracak son isim ise Altay Bayındır... Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor.
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SEZON SONUNDA...
Sarı- Lacivertliler genç kaleciyi yüksek bir bedelle satarak kaynak oluşturacak. Yönetim Altay Bayındır'ı takip eden kulüplerle sezon sonunda masaya oturacak.
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Tıpkı Eljif Elmas ve Vedat Muriç'de olduğu gibi iyi bir stratejiyle elden çıkartılacak.
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PERFORMANSI HER MAÇ YÜKSELİYOR
Genç yaşıyla İngiltere ve Fransa kulüplerinin radarında olan 22 yaşındaki Altay, önündeki defans kurgusunun sağlamlaşmasına paralel olarak, performansını her maç daha da yükseltiyor.
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve gelen kaleci antrenörü Marco Knoop’un özel ilgisiyle gelişimini hızlandıran Altay, yeni hocası Michael Kraft’tan da büyük destek alıyor.
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BU SEZONA ÇOK FORMDA GİRDİ
Süper Lig’in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçının 35 ve 42. dakikalarında Boldrin’in iki tane gollük vuruşunu kurtararak 2-1’lik galibiyette büyük pay sahibi olan genç kaleci, 3. haftada 0-0 berabere kalınan Galatasaray derbisinde de 5 isabetli şutta gole izin vermedi.
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KALESİNDE DEVLEŞTİ
Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Fatih Karagümrük maçına da genç kaleci Altay Bayındır damga vurmuştu. Birçok kritik pozisyonda başarılı kurtarışlar yapan Altay, son 15 dakikalık bölümde ise kalesinde adeta devleşmişti.
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Genç kaleci, 87. dakikada kurtardığı penaltıyla takımına 3 puan getirmişti. Altay Bayındır ayrıca ligde son 2 haftada kalesine gelen 8 şutta 7 kurtarışa imza attı. Tek golü penaltıdan kalesinde gören Altay, ayrıca 1 penaltı atışını da kurtardı.
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30 MİLYON EURO...
Fenerbahçe taraftarları ise oldukça formda olan genç kalecilerinin bonservis değerinin en az 30 milyon euro olduğu görüşünde...
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Piyasa değeri her geçen gün artan Altay için sezon sonunda Avrupa devlerinin transfer yarışı yapması bekleniyor.