Son Dakika | Fenerbahçe'nin Visca inadı sürüyor! Yılın hamlesi...

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Fenerbahçe, daha önceki transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Edin Visca'yı kadrosuna katmak için bir kez daha harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir ilgilediği ve ısrarla kadrosuna katmak istediği Boşnak yıldız için Başakşehir ile temasa geçtiği öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu ve sarı-lacivertli formayı giymek istediği öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde geride bıraktığımız sezonu ilk 5'te tamamlayan takımların 4'ünden önemli isimleri kadrosuna katan yönetimin, son şampiyon Başakşehir'den de Visca'yı renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Visca için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. (Sabah)

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