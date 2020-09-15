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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin Visca inadı sürüyor! Yılın hamlesi...

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Süper Lig'in yeni sezonuna zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyetle başlayan Kanarya'da transfer çalışmaları da dur durak bilmiyor. Son olarak Marcel Tisserand'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yılın transferi de gerçekleşiyor.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe, daha önceki transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Edin Visca'yı kadrosuna katmak için bir kez daha harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir ilgilediği ve ısrarla kadrosuna katmak istediği Boşnak yıldız için Başakşehir ile temasa geçtiği öğrenildi.

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Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspordan son dakika transfer haberleri (15 Eylül 2020)
Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (15 Eylül 2020)

30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu ve sarı-lacivertli formayı giymek istediği öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde geride bıraktığımız sezonu ilk 5'te tamamlayan takımların 4'ünden önemli isimleri kadrosuna katan yönetimin, son şampiyon Başakşehir'den de Visca'yı renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Visca için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. (Sabah)

Fenerbahçe'nin golcü transferi için hedefi; Ze Luis! Ze Luis kimdir, 30 gol atar mı?Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in Lazio'ya transfer olması sonrası forvet arayışları hız kazanırken gündemine birçok golcüyü alan sarı-lacivertliler için Porto'nun yıldız ismi Ze Luis bir adım daha öne çıktı.
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Son Dakika | Fenerbahçenin Visca inadı sürüyor Yılın hamlesi...

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