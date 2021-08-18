Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı! Samatta ve Caulker...
UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de UEFA'ya kadro bildirimi yapıldı. Mbwana Samatta ve Steven Caulker'ın kadroda yer almaması dikkat çekti. Lig maçında forma giyen Samatta'nın kadroya alınmama sebebi ise Finansal Fair Play.
Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu. Sarı lacivertlilerde yeni transferler Min-jae Kim ile Burak Kapacak listede yer almazken Mbwana Samatta ve Steven Caulker'ın kadroda yer almaması dikkat çekti.
Sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas da Helsinki maçlarında forma giyemeyecek.
İşte Play-Off maçları için oluşturulan liste;
👉 Kaleci: Altay, Berke, Ertuğrul
👉 Defans: Serdar, Nazım, Tisserand, Novak, Szalai
👉 Orta saha: Sosa, Ozan, Mert Hakan, Mesut, Ferdi, İrfan, Gustavo, Arda Güler, Zajc, Fatih Yiğit.
👉 Forvet: Valencia, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed, Melih.
Samatta'ya FFP engeli
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Samatta'nın kadroda olmama sebebi ortaya çıktı. Süleyman Arat'ın ulaştığı bilgiye göre Samatta'nın 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu sezon başında kullanan sarı-lacivertliler, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasındaki al-sat dengesini tutturamadığı için bu oyuncuyu şu an için Avrupa kupalarında oynatamayacak.