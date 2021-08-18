Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı! Samatta ve Caulker...

Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu. Sarı lacivertlilerde yeni transferler Min-jae Kim ile Burak Kapacak listede yer almazken Mbwana Samatta ve Steven Caulker'ın kadroda yer almaması dikkat çekti.

Sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas da Helsinki maçlarında forma giyemeyecek.

İşte Play-Off maçları için oluşturulan liste;

👉 Kaleci: Altay, Berke, Ertuğrul

👉 Defans: Serdar, Nazım, Tisserand, Novak, Szalai

👉 Orta saha: Sosa, Ozan, Mert Hakan, Mesut, Ferdi, İrfan, Gustavo, Arda Güler, Zajc, Fatih Yiğit.

👉 Forvet: Valencia, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed, Melih.

Samatta'ya FFP engeli

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan Samatta'nın kadroda olmama sebebi ortaya çıktı. Süleyman Arat'ın ulaştığı bilgiye göre Samatta'nın 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu sezon başında kullanan sarı-lacivertliler, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasındaki al-sat dengesini tutturamadığı için bu oyuncuyu şu an için Avrupa kupalarında oynatamayacak.