Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Hasret 14 yıla çıktı...

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti.

Maçın 53. dakikasında İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan ve 57. dakikada Vitaliy Buyalski'nin golüyle geriye düşen temsilcimiz, 88. dakikada Attila Szalai ile skora dengeyi getirip karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Ancak 114. dakikada eski Fenerbahçeli Karavaev, attığı golle Dinamo Kiev'e galibiyeti getirdi.

Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

TANSİYON YÜKSELDİ, GOL İPTAL EDİLDİ

Dinamo Kiev'i ağırlayan Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken karşılaşmada tansiyon sık sık yükseldi. Karşılaşmayı çok baskılı başlayan sarı lacivertliler, müsabakanın 10. dakikasında Joshua King ile golü bulurken faul gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçe'nin Ekvatorlu yıldızı Enner Valencia, Iliya Zabarnyi ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı ve pasını aktardı. Enner Valencia, pasını boştaki Joshua King'e aktarırken Norveçli golcü de fileleri havalandırdı. VAR'ın olmadığı maçta yan hakem gol nedeniyle orta sahaya doğru koşarken İtalyan hakem Massimiliano Irrati ise Valencia'nın faul yaptığını belirtip golü iptal etti. Sarı lacivertli oyuncular, pozisyonun faul olmadığını belirtip Irrati'ye itirazda bulunsa da karar değişmedi.

Haberin Devamı

İSMAİL YÜKSEK TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kadıköy'de karşılaşma çok sert geçerken iki takım oyuncuları sık sık karşı karşıya geldi. Özellikle Dinamo Kiev, Fenerbahçe'yi sert faullerle durdurmaya çalışırken oyuncular arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Fenerabahçe'den İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel ve Valencia sarı kart gördü. Dinamo Kiev'de ise Tsygankov, Sydorchuk ile Dubinchak sarı kart gören isimler oldu.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve oyunuyla beğeni toplayan İsmail Yüksek, gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla ihraç edildi. Müsabakanın 53. dakikasında gördüğü kırmızı kartın ardından büyük üzüntü yaşayan İsmail, hakeme itiraz ederken oyuncu çıktığı esnada gözyaşlarını tutamadı.

Haberin Devamı

AVRUPA LİGİ'NDE RAKİP BELLİ

Dinamo Kiev’e elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek. Fenerbahçe, Kupa 2’nin üçüncü eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler Slovacko’yu elerse burada play-off turuna kalacağı gibi Konferans Ligi gruplarını da garantileyecek. Sarı lacivertli ekip Çek takımına da elenirse Konferans Ligi play-off turuna gidecek. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos’ta, rövanşları ise 11 Ağustos’ta yapılacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla yükselmiş oldu.