Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. 3. ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-0 yenen Finlandiya ekibi Helsinki, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ne play-off'lardan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
Azerbaycan'ın Neftçi Bakü ekibiyle karşı karşıya gelen Finlandiya temsilcisi Helsinki, 2-2'nin rövanşında rakibini 3-0 mağlup etti ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Helsinki'ye galibiyeti getiren golleri; 46. dakikada Riku Riski, 60 ve 89. dakikalarda Roope Riski kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları 19 Ağustos, rövanşlar ise 26 Ağustos'ta oynanacak.
Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!