Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off'lardan katılacak olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Azerbaycan'ın Neftçi Bakü ekibiyle karşı karşıya gelen Finlandiya temsilcisi Helsinki, 2-2'nin rövanşında rakibini 3-0 mağlup etti ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Helsinki'ye galibiyeti getiren golleri; 46. dakikada Riku Riski, 60 ve 89. dakikalarda Roope Riski kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları 19 Ağustos, rövanşlar ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

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