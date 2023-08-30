Son Dakika: Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu belli oldu! Michy Batshuayi...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertli takımda Manchester United'a imza atmak için İngiltere'ye giden Altay Bayındır ve sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu kadroya alınmadı.

BATSHUAYI KADRODA

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Michy Batshuayi ise kafileye dahil edildi. Belçikalı golcünün, Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı ve Fenerbahçe'ye bu transfer için 6.5 milyon Euro ödeneceği iddia ediliyor.