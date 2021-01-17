Son Dakika | Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Mesut Özil'in geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı Mesut Özil'in geliş tarihi belli oldu.

İHA'nın haberine göre Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

Fenerbahçe, dün akşam Twitter hesabından ''Gel Gündüzle Gece Olalım...'' diye paylaşım yapmış, Mesut Özil ise bu tweeti alıntılayıp sarı lacivert kalp paylaşmıştı.

Gece saatlerinde İstanbul'da olacak olan Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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''TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ''

Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan takipçilerinin sorularına verdiği cevaplarla Fenerbahçe taraftarlarını bir hayli heyecanlandırmıştı. Mesut, Twitter'da takipçilerine "İstanbul'da en sevdiğin semt Kadıköy. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü. Futbolculuk kariyerime son vermeden önce Türkiye ve ABD'de forma giymek istiyorum. Türkiye'ye gitmem söz konusu olursa sadece Fenerbahçe'ye giderim." sözlerini kullanmıştı.

SON 20 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN 4. İSMİ

Kariyerinde 253 asisti bulunan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, son 20 yılın en çok asist yapan dördüncü futbolcu unvanına sahip.

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