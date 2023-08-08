Son Dakika: Fenerbahçe'nin transferde Merih Demiral planı!

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Sarı-Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Slovenya ekibi Maribor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Şu anda tek hedef Sloven ekibi karşısında galibiyet alarak rövanş öncesi avantajı kapmak. Ancak başta yönetim olmak üzere teknik heyetin de gözü transferde...

Başkan Ali Koç ve kurmayları, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda operasyonlarına devam ediyor. Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala gaza basan Kanarya'da milli futbolcu için düğmeye basılmıştı.

Inter'den teklif bekliyor

Atalanta’dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Merih Demiral, transferde önceliği Inter’e vermiş durumda... İtalya’da kalmak isteyen Merih, Milano temsilcisinin kendisi için Atalanta’ya yapacağı resmi teklifi bekliyor.

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20 milyon Euro istiyorlar

Fanatik'in haberine göre; diğer taraftan alt yapısından yetiştiği Fenerbahçe, Milli stoperi istediğini bizzat kendisine iletti. Kulübü, 25 yaşındaki stoper için en az 20 milyon Euro istiyor. Inter, henüz bu rakamları vermeye sıcak bakmıyor.

Şartlar oluşursa...

Gelişmeleri yakından izleyen Kanarya, Süper Lig’de transfer döneminin sona ereceği 15 Eylül’e kadar sabırla beklemeyi ve şartların oluşması durumunda Merih’i kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.