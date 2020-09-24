Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıklamıştı! Samuel Kalu...

Samatta'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de gözler şimdi kanat transferine çevrildi. Sarı-Lacivertliler'in bu bölge için listesinde ilk sırada yer alan Bourdeaux'lu Samuel Kalu'da da sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Nijeryalı oyuncu Samuel Kalu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerden teklif geldiğini doğrulamıştı.

Sarı lacivertlilerin kiralama teklifiyle kulübün kapısını çaldığını belirten Kalu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok çünkü Fenerbahçe, önce bir kiralama teklifinde bulundu fakat Bordeaux, kulübün önemli bir oyuncusu olduğumu ve tekrar kiralanmama izin vermeyeceklerini söyleyerek bunu reddetti." diye konuştu.

''KULÜP FENERBAHÇE'YE CEVAP VERMEDİ''

İlk teklifin kabul edilmemesinin ardından Fenerbahçe'nin teklifini revize ederek satın alma opsiyonuyla geldiğini belirten Nijeryalı oyuncu, "Başka bir kiralama teklifi ve sezon sonunda satın alma opsiyonu ile tekrar geldiler ama kulüp, henüz onlara cevap vermedi." demişti.

Öte yandan, Nijeryalı oyuncu takımda kalırsa kulübün başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını ve Fenerbahçe'ye gitme konusunda baskıda bulunmayacağını açıkladı.

Fransa'nın Bordeaux takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Samuel Kalu, sağ kanatta görev yapıyor.

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