Son Dakika: Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Maxi Gomez için yeni karar! Geri sayım...

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Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertliler, transfer dönemi başladığından beri birçok yıldızla temasa geçti, girişimlerde bulundu.

Michy Batshuayi ve Alexander Sörloth derken son günlerde bitirmek için büyük çaba sarf ettiği Maxi Gomez transferi için yeni haber geldi.

OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Uruguaylı oyuncuyla kısa sürede prensip anlaşmasına varılsa da Valencia ile yürütülen pazarlıklarda bir türlü orta yol bulunamamıştı.

La Liga ekibinin 12 milyon euroluk bonsevis ücreti beklentisi, görüşmelerin sonuçlanmamasına neden olmuştu.

HARCAMA LİMİTİ SORUNU

İspanya basınında çıkan son haberlere göre; La Liga'nın harcama limiti sınırında olan Valencia, Fenerbahçe'ye Maxi Gomez'i mümkün olan en yüksek fiyattan satarak limit açmayı planlıyor.

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Gattuso'nun bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi ikna ettiği ancak transferin bitimine 15 gün kala elini çabuk tutması gerektiği de vurgulandı.

TORREIRA VE MERTENS'İ ELLERİNDEN KAÇIRDILAR

Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye satışı durumunda Juventus'tan Arthur Melo'yu da kiralayacak olan La Liga ekibi, Torreira ve Mertens transferindeki sorunu yaşamak istemiyor.

Gattuso'nun kulübe imza atar atmaz İtalya'dan tanıdığı Lucas Torreira, Dries Mertens, Diego Demme ve Matteo Politano'yu da kulübe getirmek için ikna ettiği ancak La Liga harcama limitleri yüzünden bu transferlerin kaçırıldığı; bu durumun Cavani için de tekrar etmesini istemediği iddia edildi.

GOMEZ SATILMALI

Bu gelişmeler sebebiyle Gattuso'nun kulüpten Maxi Gomez'in satışı konusunda çabuk davranmasını istediği ve transferleri bir an önce kadroya dahil etmeyi istediğinin altı çizildi.