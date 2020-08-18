Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve anlaşma noktasında olduğu belirtilen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın Arjantin'de yaşayan kız kardeşi kaçırıldı.

Gazeteci Carlos Sacoto'nun haberine göre Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, San Lorenzo'da silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

Polisin soruşturma başlattığı ve Valencia'nın bulunması için çalışmalara başlandığı kaydedildi.

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