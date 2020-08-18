MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 18:56,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Enner Valencia'nın kız kardeşi, Arjantin'in San Lorenzo şehrinde kaçırıldı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan ve anlaşma noktasında olduğu belirtilen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın Arjantin'de yaşayan kız kardeşi kaçırıldı.

Gazeteci Carlos Sacoto'nun haberine göre Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, San Lorenzo'da silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

Polisin soruşturma başlattığı ve Valencia'nın bulunması için çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Son Dakika | Fenerbahçenin transfer listesindeki Enner Valencianın kız kardeşi kaçırıldı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle