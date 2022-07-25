Son Dakika: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki son isim olayların adamı Ruben Semedo! Vukuat listesi kabarık, Jorge Jesus ısrarcı, yönetim çekimser...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'nin teklifini kabul etmesi ve Serdar Aziz'in de Dinamo Kiev maçında sakatlanarak 1.5 ay sahalardan uzak kalacağının netleşmesinin ardından savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Flamengo forması giyen Gustavo Henrique ile 3 yıllık anlaşma sağladığı kaydedilen sarı lacivertli ekip, Brezilyalı savunmacıyı alternatif stoper olarak düşünürken doğrudan tandeme monte edilmesi planlanan isim için arayışlar sürüyor.

3 YENİ İSİM GÜNDEME GELDİ

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; teknik direktör Jorge Jesus, stoper transferi konusunda RB Bragantino'dan Leo Ortiz, Arsenal'den Pablo Mari, Fluminense'den Nino olmak üzere bu üç isme öncelik verilmesini istedi. Bu isimlerden herhangi biriyle anlaşma sağlanamaması durumunda alternatif bir oyuncuya yönelinecek.

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ÇEKİMSER HAMLE: RUBEN SEMEDO

Fenerbahçe'nin gündemine son giren stoper ise Ruben Semedo oldu. Sarı lacivertli yönetim, Portekizli savunmacının olaylı saha dışı geçmişi sebebiyle bu transfere çekimser yaklaşıyor ancak teknik direktör Jorge Jesus'un Ruben Semedo isteği devam ediyor.

28 yaşındaki oyuncuya kefil olan Portekizli çalıştırıcı, kendi yönetiminde herhangi bir problem yaratmayacağını düşünüyor. Böylece Ruben Semedo yeniden ana stoper için düşünülen adaylardan biri haline geldi.

OLAYLARIN ADAMI

Jorge Jesus'un Sporting Lizbon'dan öğrencisi olan Ruben Semedo; silahla adam kaçırmak, kaçırdığı adamı parmaklarını kesmekle tehdit etmek, beyzbol sopası ve cam şişeyle adam yaralamak, kız arkadaşına şiddet uygulamak gibi olaylara karışmıştı.

Ruben Semedo, Villareal'den cinayete teşebbüs suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından ayrılmıştı. Portekizli oyuncunun mahkumiyeti, 46 bin Euro para cezası ve İspanya topraklarına 8 yıl girme yasağına çevrilmişti.

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Cezası çevrilene kadar 5 ay boyunca hapiste kalan Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu, hapisten çıktıktan 9 ay sonra A Bola'ya verdiği röportajda, "Hapisteki ilk iki ayımda zaman sanki akmıyordu. Birçok gece uyku uyuyamadım ve gizli gizli ağladım. Ailemi ve çocuklarımı düşünüyordum. Çok fazla acı çektim. Dışarıdan hiçbir haber alamıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

YUNANİSTAN'DA TECAVÜZ SUÇLAMASI

Ruben Semedo hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle Yunanistan'da savcıya ifade vermişti. Portekizli oyuncu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı.

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Savcı karşısına çıkan Portekizli futbolcu, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Ruben Semedo'nun avukatı futbolcunun savcıya şikayetçinin 19 yaşında olduğunu söylediğini aktarmıştı.

BARDA TANIŞMIŞLARDI

O dönem 27 yaşında pşam defans oyuncusunun davacıyla bir barda tanıştığı daha sonra ise kızla birlikte evine gittiği aktarılmıştı. Şikayetçi kız, Ruben Semedo'nun evinde bir başka kişiyle beraber kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.

Ruben Semedo'nun avukatı şikayetçi ile avukatının 15 saat birlikte zaman geçiren bir grubun içinde olduklarını ve böyle bir hadisenin meydana gelmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.

Olympiakos takımı ise o dönem konuyla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını ve "masumiyet karinesi" ilkesine bağlı olduklarını duyurmuştu.

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GUSTAVO HENRIQUE'DE SON DURUM

Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

Söz konusu haberde, sarı lacivertli takımın 29 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Flamengo'ya iki eşit taksitle toplam 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin 2.8 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ilk yarısını transferden hemen sonra, kalan yarısını ise Ocak 2023'te ödeyecek.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Fenerbahçe ve Flamengo arasında bugün evrak işlerinin tamamlanması ve transferin kulüpler arasında resmiyet kazanması bekleniyor. Gustavo Henrique ve temsilcisi ise transferin kulüp ayağının resmiyet kazanmasının ardından Fenerbahçe ile sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a gelecek.

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İLK KEZ ÜLKESİNİN DIŞINA ÇIKIYOR

1.96 boyundaki stoper, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkacak. Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Gustavo Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.

NINO, ORTIZ VE PABLO MARI GÖRÜŞMELERİ HANGİ SEVİYEDE

Fluminense, Nino için 8 milyon Euro bonservis bedeli isterken; RB Bragantino ise Leo Ortiz'in bonservisinin %80'i için 7 milyon Euro talep ediyor. Pablo Mari'yi bedelsiz kiralamayı kabul eden Arsenal'ın belirlediği bonservis bedeli ise 5 milyon Euro.