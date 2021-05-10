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Futbol
Haber Giriş: 10.05.2021 - 08:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Moussa Marega imzayı attı! Yeni takımı...

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülen Moussa Marega ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferin ardından Bafetimbi Gomis'in takımdaki geleceği merak konusu oldu.

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Porto forması giyen Moussa Marega, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer oldu.

Portekiz temsilcisiyle 30 Haziran tarihinde sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki deneyimli golcü, Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli golcü, yeni sezondan itibaren Al Hilal forması giyecek.

Moussa Marega bu sezon Porto formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 12 gol, 5 asistlik performans sağlamıştı.

Son Dakika: Fenerbahçenin transfer gündemindeki Moussa Marega imzayı attı Yeni takımı...

BAFETIMBI GOMIS'İN SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK Mİ?

Moussa Marega transferinin ardından Al Hilal'in Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanmayacağı ve yıldız golcünün mukavelesinin uzatılmayacağı konuşuluyor.

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