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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi gözaltına alındı!
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Haber Giriş: 11.09.2020 - 19:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi gözaltına alındı!

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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki İsrailli golcü Eran Zahavi, gözaltına alındı.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenebahçe'nin golcü transferinde listesindeki isimlerden biri olan Eran Zahavi, ülkesinde gözaltına alındı.

Zahavi, çıkardığı gürültü nedeniyle polise şikayet edildi.

33 yaşındaki futbolcu, kendisini sorgulayan polislere hakaret etti. İsrail polisi, Zahavi'yi gözaltına aldı.

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