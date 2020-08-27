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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi Çin'den ayrıldı
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Haber Giriş: 27.08.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi Çin'den ayrıldı

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi Çin'den ayrıldı
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Fenerbahçe'nin forvet transferi gündeminde yer alan İsrailli golcü Eran Zahavi, Çin'den ayrıldı...

Fenerbahçe'nin forvet transferi için düşündüğü isimler arasında yer alan Eran Zahavi'den iyi haber geldi.

Çin basınında yer alan haberlere göre Zahavi, Uluslar Ligi maçları için takımı Guangzhou R&F'nin kampından ayrıldı.

KULÜBÜYLE ANLAŞTI, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Pandemi nedeniyle Çin kulüpleri normalde oyuncuların milli takımlarına gitmesine izin vermiyor. Ancak Zahavi ile kulübünün anlaştığı ve oyuncunun sözleşmesinin birkaç gün içinde feshedileceği belirtiliyor.

Guangzhou R&F'nin Zahavi'nin İsrail'e gitmesine izin vermesi de Fenerbahçe'ye transferinin artık sona geldiği şeklinde yorumlandı. Çin takımı, diğer futbolcuların milli takım maçlarına gitmesine pandemi nedeniyle soğuk bakıyor.

Son Dakika | Fenerbahçenin transfer gündemindeki Eran Zahavi Çinden ayrıldı

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