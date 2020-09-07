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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Choupo-Moting sözleşme imzalıyor!
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Haber Giriş: 07.09.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Choupo-Moting sözleşme imzalıyor!

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Choupo-Moting sözleşme imzalıyor!
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Fenerbahçe'nin forvet hattına düşündüğü isimlerden birisi olan Eric Maxim Choupo-Moting konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Spor Arena Dış Haber | Fransa'dan L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin PSG forması giyen Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiğini ve transferde önemli adımlar atıldığını belirtmişti.

Ancak Fransa'da PSG'ye yakın kaynakların son haberi Fenerbahçe taraftarlarını üzdü. Fransız ekibinin 31 yaşındaki forvet ile sözleşme uzatma kararı aldığı kaydedildi.

PSG ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu forvet, şu anda boşta bulunuyor. PSG, kadro rotasyonunda yer alması adına Moting ile görüşmelere başlarken oyuncuyla 1 yıl daha sözleşme imzalanması bekleniyor.

Son Dakika | Fenerbahçenin transfer gündemindeki Choupo-Moting sözleşme imzalıyor

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