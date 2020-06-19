FenerbahÃ§eâ€™nin kupa kazanma hasreti 6 seneye Ã§Ä±ktÄ±. Ali KoÃ§ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda son iki sezonda bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± yaÅŸayan SarÄ±-Lacivertlilerâ€™in artÄ±k baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa tahammÃ¼lÃ¼ kalmadÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezon, KoÃ§â€™un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki son senesi olacak. Lig bitiminde seÃ§imli genel kurul dÃ¼zenlenecek. Bu nedenle Ali KoÃ§ iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon ÅŸampiyonluk Ã§ok kritik bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Tam da bu dÃ¶nemde UEFAâ€™nÄ±n Finansal Fair-Play kriterlerini esnetmesi, transferde yÃ¶netimin elini rahatlattÄ±. Rota hemen Ä°rfan Can Kahveciâ€™ye Ã§evrildi. SarÄ±-Lacivertliler zaten uzun sÃ¼redir Milli yÄ±ldÄ±zÄ±n peÅŸinde.

Futbolu bÄ±rakÄ±p sportif direktÃ¶r olmaya hazÄ±rlanan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, BaÅŸakÅŸehirâ€™den takÄ±m arkadaÅŸÄ± olan 24 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyu mutlaka kadroda gÃ¶rmek istiyor. YÃ¶netimin bu transfer iÃ§in iyi bir bÃ¼tÃ§e ayÄ±racak olmasÄ±, Emreâ€™nin iÅŸi bitirme ihtimalini artÄ±racak. FenerbahÃ§e, Ä°rfan Can Kahveci transferine â€˜olmazsa olmazâ€™ gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor. BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu imza atmasÄ± halinde uzun yÄ±llar SarÄ±-Lacivertlilerâ€™in orta sahasÄ±nÄ±n patronu olacak.

HÄ°KAYESÄ°NDE KADIKÃ–Y'Ãœ PAYLAÅžTI

Ä°fran Can Kahveci, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Instagramâ€™dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla SarÄ±-Lacivertli taraftarlarÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±. Ä°rfan, GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™nde oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde arkadaÅŸÄ± Hakan AslantaÅŸ ile KadÄ±kÃ¶y Ãœlker StadÄ±â€™nda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± hikayesine ekledi.

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