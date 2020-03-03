Son Dakika | Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosunda sürpriz! 3 isim kadroda yok...
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal yönetiminde çıkılacak son maç olan Trabzonspor karşılaşmasında sürpriz tercihler yapıldı.
Sarı lacivertli ekipte Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. Kadrodan çıkartılan 3 ismin sakatlıkları nedeniyle olmadığı belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında sol bek pozisyonunda Deniz Türüç oynayacak.
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