Son Dakika | Fenerbahçe'nin TFF'den harcama limiti talebine Galatasaray ve Trabzonspor'dan ret

TFF ile Kulüpler Birliği arasında Riva'da gerçekleşen görüşmede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Kulübü, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını talep etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir bunun üzerine tüm kulüplerin ortak, ıslak imzasının olması gerektiğini söyledi. Galatasaray ve Trabzonspor ise Fenerbahçe'nin talebini kabul etmedi.





"BU KURALLAR GEÇEN YIL İLAN EDİLDİ"

Galatasaray Kulübü geçen yıl belirlenen ve kulüplere tebliğ edilen kriterlerin hiç değiştirilmeden uygulanması gerektiğini ifade ederek 'Limit arttırımı olmamalı. Bu kurallar geçen yıl her kulübe açıkça ilan edildi' diyerek değişikliğe net şekilde karşı çıktı.

Kulüpler Birliği ayrıca yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!