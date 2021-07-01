Son Dakika: Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Ralf Rangnick için son dakika! Teknik direktör derken sportif direktör oluyor...
Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan Ralf Rangnick ile sportif direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunduğu belirtilen Ralf Rangnick'in sportif direktörlük konusunda Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Rus basınında yer alan haberlere göre; sportif direktör arayışlarını sürdüren Lokomotiv Moskova, 63 yaşındaki Alman futbol adamıyla el sıkıştı. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.
Ralf Rangnick'in geçtiğimiz Nisan ayında Moskova'ya yaptığı ziyaret arasında tarafların ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve ardından prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.