Son dakika: Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından olan Marco Silva, Fulham ile anlaştı!

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken ismi Sarı-lacivertli kulüple anılan bir teknik direktör daha başka bir kulüple anşlaşmaya vardı. Sky Sport'un haberine göre Portekizli teknik adam Marco Silva, Premier Lig ekibi Fulham ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın kısa sürede resmen açıklanması bekleniyor.

Nuno Esdpirito Santo Tottenham'a gitti

İsmi Fenerbahçe ile anılan bir diğer Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo da dün akşam saatlerinde Tottenham ile resmi sözleşme imzalamıştı.