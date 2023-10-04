×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu belli oldu! Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Spartak Trnava#Kadro
Son Dakika: Fenerbahçenin Spartak Trnava maçı kadrosu belli oldu Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 12:42

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Spartak Trnava maçının kadrosunu açıkladı.

Haberin Devamı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Spartak Trnava maçının kadrosunu duyurdu.

Sarı lacivertli takımda, Avrupa listesinde yer almayan Samet Akaydin, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz kafileye dahil edilmedi.

CENGİZ ÜNDER VE İRFAN CAN YOK

Öte yandan Bitexen Antalyaspor müsabakasında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Cengiz Ünder ve hafif sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Son Dakika: Fenerbahçenin Spartak Trnava maçı kadrosu belli oldu Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci...

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında 5 Ekim Perşembe günü deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Haberin Devamı

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Spartak Trnava#Kadro

BAKMADAN GEÇME!