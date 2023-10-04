Son Dakika: Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kadrosu belli oldu! Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci...

Haberin Devamı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı Spartak Trnava maçının kadrosunu duyurdu.

Sarı lacivertli takımda, Avrupa listesinde yer almayan Samet Akaydin, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz kafileye dahil edilmedi.

CENGİZ ÜNDER VE İRFAN CAN YOK

Öte yandan Bitexen Antalyaspor müsabakasında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Cengiz Ünder ve hafif sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında 5 Ekim Perşembe günü deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Haberin Devamı

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.