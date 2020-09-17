Son Dakika | Fenerbahçe'nin son hamlesi! Diego Perotti için 2.5 milyon euro | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de beklenti Diego Perotti transferinin gerçekleşmesi... Sky Sports, uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Diego Perotti konusunda sıcak gelişmeler yaşandığını öne sürdü.



Gianluca Di Marzio imzalı habere göre; Diego Perotti'nin yüksek maaşından kurtulmak isteyen Roma, Arjantinli futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor.



2.5 MİLYON EURO BONSERVİS



İtalyan temsilcisinin bu doğrultuda Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi. 32 yaşındaki oyuncu, Başkent ekibinde yıllık 6 milyon avro kazanıyor.

Bir başka İtalyan muhabir Nicolo Schira'nın iddiasına göre ise Fenerbahçe Perotti için bir süredir oyuncunun menajerleriyle zaten görüşme halinde ve Sarı lacivertliler oyuncuyla 3 senelik sözleşme imzalamak istiyor.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Fenerbahçe ve Roma kulüplerinin bir süredir Diego Perotti konusunda pazarlık yaptığı biliniyordu. Son 4 yıldır Roma forması giyen Diego Perotti, süre aldığı 138 resmi maçta takımına 32 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.

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