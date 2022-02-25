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Son Dakika: Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a elenmesinin ardından yeni ülke puanı! Geriledik...

#Ülke Puanı#Fenerbahçe#Slavia Prag
Son Dakika: Fenerbahçenin Slavia Praga elenmesinin ardından yeni ülke puanı Geriledik...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Slavia Prag'a elenmesinin ardından Türkiye'nin de ülke puanı sıralamasında kaçıncı olduğu da belli oldu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı.

İlk maçı Kadıköy'de 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım, rakibine deplasmanda da 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Türkiye 19. sırada

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a deplasmanda 3-2 kaybetmesinin ve diğer maçların da tamamlamasıyla birlikte Türkiye, 26.900 puan ile UEFA ülke puanı sıralamasında 16. sıradan 19. sıraya geriledi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 101.355
2- İspanya: 91.427
3- İtalya: 73.902
4- Almanya: 71.499
5- Fransa: 57.081
6- Portekiz: 51.049
7- Hollanda: 45.700
8- Avusturya: 38.450
9- İskoçya: 34.700
10- Rusya: 34.482
11- Sırbistan: 32.875
12- Ukrayna: 31.800
13- Belçika: 30.600
14- İsviçre: 29.675
15- Yunanistan: 27.200
16- Çekya: 27.200
17- Hırvatistan: 27.150
18- Danimarka: 26.975
19- TÜRKİYE: 26.900

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Avrupa'da tek temsilcimiz Galatasaray

Öte yandan, Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından ülkemizi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak Galatasaray kaldı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi bugün çekilecek kuradan sonra belli olacak.

Kura çekimi bugün 14.00'te

Grubunu lider tamamladığı için Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağı Avrupa Ligi kuraları, bugün TSİ 14.00'te başlayacak. Her iki kupanın son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

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#Ülke Puanı#Fenerbahçe#Slavia Prag

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