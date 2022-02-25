Son Dakika: Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a elenmesinin ardından yeni ülke puanı! Geriledik...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı.

İlk maçı Kadıköy'de 3-2 kaybeden sarı-lacivertli takım, rakibine deplasmanda da 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Türkiye 19. sırada



Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a deplasmanda 3-2 kaybetmesinin ve diğer maçların da tamamlamasıyla birlikte Türkiye, 26.900 puan ile UEFA ülke puanı sıralamasında 16. sıradan 19. sıraya geriledi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 101.355

2- İspanya: 91.427

3- İtalya: 73.902

4- Almanya: 71.499

5- Fransa: 57.081

6- Portekiz: 51.049

7- Hollanda: 45.700

8- Avusturya: 38.450

9- İskoçya: 34.700

10- Rusya: 34.482

11- Sırbistan: 32.875

12- Ukrayna: 31.800

13- Belçika: 30.600

14- İsviçre: 29.675

15- Yunanistan: 27.200

16- Çekya: 27.200

17- Hırvatistan: 27.150

18- Danimarka: 26.975

19- TÜRKİYE: 26.900

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Avrupa'da tek temsilcimiz Galatasaray

Öte yandan, Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından ülkemizi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak Galatasaray kaldı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi bugün çekilecek kuradan sonra belli olacak.

Kura çekimi bugün 14.00'te



Grubunu lider tamamladığı için Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağı Avrupa Ligi kuraları, bugün TSİ 14.00'te başlayacak. Her iki kupanın son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.