Son Dakika: Fenerbahçe'nin Sivasspor ile rövanş günü! Yeni transferler 11'de başlıyor

Spor Servisi / Süleyman ARAT - F.Bahçe bugün geçen yıl evinde yenilerek mutlak bir şampiyonluğu kaybettiği Sivas karşısına çıkıyor.

Başkan Ali Koç’un Samandıra’da köklü bir değişime gitmesinde sebep olan geçen yılki Sivas maçın ardından 2021-22 sezonu öncesinde birçok oyuncu gönderilmiş, teknik ve idari kadroda da büyük değişime gidilmişti.

Yeni transferler Berisha ve Rossi’nin 11’de olması, maçta Meyer ve Crespo’nun ise oyunun gidişatına göre 60. dakikadan sonra şans bulması bekleniyor.

Sakatlıkları bulunan Serdar Dursun, Ferdi, Nazım ve Jose Sosa’nın riske edilmemesi sakatlıktan Novak milli takımdan Valencia’nın kadroda olması bekleniyor.