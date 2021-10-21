Son Dakika: Fenerbahçe'nin rakibinden görülmemiş hareket! Viktor Fischer basın toplantısında elma yedi...

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Royal Antwerp'te Viktor Fischer, basın toplantısı esnasında elma yemesiyle gündem oldu.

Mücadelenin oynanacağı Ülker Stadı'nda dün düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Brian Priske ile birlikte katılan Danimarkalı futbolcu, demeç verdiği sırada yanında getirdiği elmayı yemeyi ihmal etmedi.

Viktor Fischer'in mikrofona olan yakınlığı sebebiyle her ısırığının sesi yayına yansıdı ve ortaya ilginç görüntüler çıktı.

BASIN TOPLANTISINDA NELER DEDİ?

Viktor Fischer ise çok zor bir maça çıkacaklarını ancak iyi bir performans sergileyerek sahadan galip ayrılmak istediklerini aktardı.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Fischer, "Bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Grupta oynadığımız 2 maçı son dakikalarda kaybettik. Bu maçlardan gerekli dersleri çıkardık. Aynı sonucu yaşamaktan korkmuyoruz. İyi bir performans sergileyerek galibiyet almak istiyoruz. Buradan 3 puan alarak dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Viktor Fischer, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Samatta ve Frey ile ilgili, "Umarım yarın onlara asist yaparım. İkisinin de fark yaratacağını umuyorum." diye görüş belirtti.