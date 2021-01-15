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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'nin Papu Gomez teklifi ortaya çıktı! 5 milyon euro...

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İtalyan basını, Diego Perotti'nin yerine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Atalanta'nın yıldızı Papu Gomez için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğunu yazdı.

Spor Arena Dış Haberler - Diego Perotti ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Atalanta'nın yıldızı Papu Gomez'e kancayı attı.

Corriere di Bergamo'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Gomez için Atalanta'ya 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

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Atalanta'da teknik direktör Gasperini ile kavga eden ve kadroda kendisine yer bulamayan Papu Gomez, takımdan kesin olarak ayrılacağını açıklamıştı.

Son dakika | Fenerbahçenin Papu Gomez teklifi ortaya çıktı 5 milyon euro...

Haberde 32 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusunun kendisini isteyen Inter ve Juventus'ta forma giymek istediği ve ilk hedefinin İtalya'da kalmak olduğu belirtildi.

Ancak Papu Gomez'in durumunun karışık olduğu ve Atalanta yönetimi ile yıldız oyuncu arasında gerçekleşecek toplantının ardından transferinin netlik kazanacağı belirtildi.

Son dakika | Fenerbahçenin Papu Gomez teklifi ortaya çıktı 5 milyon euro...

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