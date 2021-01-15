Son dakika | Fenerbahçe'nin Papu Gomez teklifi ortaya çıktı! 5 milyon euro...

Spor Arena Dış Haberler - Diego Perotti ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Atalanta'nın yıldızı Papu Gomez'e kancayı attı.

Corriere di Bergamo'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Gomez için Atalanta'ya 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Atalanta'da teknik direktör Gasperini ile kavga eden ve kadroda kendisine yer bulamayan Papu Gomez, takımdan kesin olarak ayrılacağını açıklamıştı.

Haberde 32 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusunun kendisini isteyen Inter ve Juventus'ta forma giymek istediği ve ilk hedefinin İtalya'da kalmak olduğu belirtildi.

Ancak Papu Gomez'in durumunun karışık olduğu ve Atalanta yönetimi ile yıldız oyuncu arasında gerçekleşecek toplantının ardından transferinin netlik kazanacağı belirtildi.

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