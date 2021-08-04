Son Dakika: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Pelkas talebi! 20 milyon euro... Transfer Haberleri

Son Dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroya 3-4 takviye daha istemesi nedeniyle takımda limiti açmanın bir diğer yolu oyuncu satışı. Sarı lacivertlilerin, İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisinin olduğu Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas için istediği bonservis bedeli oldu.



Fenerbahçe'de limit sıkıntısı nedeniyle transferde sessiz bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertlilerde maaşı yüksek oyuncuların takımdan ayrılacağına dair iddialar yükselse de henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Luiz Gustavo, Tisserand ve Sosa ile ilgili teknik direktör Vitor Pereira olumlu rapor verdi. Samatta'ya ise beklenen teklif gelmedi.

Pereira'nın kadronun dışına aldığı isimlerden Thiam ve Sadık transfer görüşmelerini sürdürüyor. Ademi'ye ise henüz teklif yok. Fenerbahçe limiti açmanın bir diğer yolu olan oyuncu satışına dair teklif bekliyor.

Henüz resmi bir girişim olmasa da Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ın Premier Lig takımlarınca takip edildiği ifade ediliyor.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO!

Bu iki oyuncu için Fenerbahçe'nin toplam biçtiği değer 20 milyon Euro... Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler bu oyuncuları satarak Pereira'nın istediği transfer hamlelerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu satışlar gerçekleşirse, sarı-lacivertliler limit sorununu aşmış olacak ve daha önce belirlenen hedeflere yönelecek. Fenerbahçe santrfor, stoper ve iki kanat için çalışma yapıyor.