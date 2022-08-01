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Son dakika: Fenerbahçe'nin önceliği kaleci transferi! Listedeki isimler Gökhan Akkan, Tarık Çetin ve Zafer Görgen...

#Fenerbahçe#Gökan Akkan#Transfer
Son dakika: Fenerbahçenin önceliği kaleci transferi Listedeki isimler Gökhan Akkan, Tarık Çetin ve Zafer Görgen...
Süleyman Arat

F.Bahçe’de başkanın son konuşması transferdeki hedefler hakkında ipucu verdi. Kanarya’da gündemdeki isimlerden biri Gökhan Akkan... 1. Lİg’de yer alan Çaykur Rizespor’un kadrosunda Gökhan’ın yanı sıra Tarık Çetin ve Zafer Görgen gibi iki iyi kalecinin daha olması, bu ismin gelme ihtimalini güçlendiriyor.

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F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un önceki gün Yüksel Divan Kurulu’nda kadro yapılanması hakkında verdiği ipuçlarıyla sarı lacivertlilerde gelecekler ve gidecekler belirginleşmeye başladı. Buna göre transferde acil ve birinci öncelik Altay’ın arkasında güven verecek ve milli kaleciyle uyumlu çalışıp rekabet edebilecek 1 numara bulmak... Kanarya’da gündemdeki isimlerden biri Gökhan Akkan... Bu sezon 1. Lig’de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor’un kadrosunda Gökhan’ın yanı sıra Tarık Çetin ve Zafer Görgen gibi iki iyi kalecinin daha olması, 27 yaşındaki eldivenin gelme ihtimalini güçlendiriyor. Geçtiğimiz hafta Giresunspor’la oynanan hazırlık maçında Gökhan’ın kadroda olmaması kentte ‘Gökhan Fenerbahçe’de’ şeklinde yorumlandı.

REDDEDiLEMEYECEK ÜÇ TEKLiF

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Koç’un Divan’da yaptığı konuşmada “Kadromuzdan üç oyuncuya çok ciddi, reddedilemeyecek teklifler var. Bakalım neler olacak” sözleri akıllara Attila Szalai başta olmak üzere Diego Rossi, Enner Valencia, Miha Zajc, Pelkas ve Tisserand’a yurt dışından olan teklifleri getirdi.

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ALTAY VE FERDi YETiŞiR Mi?

Altay’ın dizindeki travmayı Ferdi’nin de kasığındaki ağrıyı atlatıp perşembe Slovacko ile oynanacak maçta sahada olmaları beklenirken yetişememeleri durumunda, yeni transfer de gelmezse kalede genç Ertuğrul sol bekte ise yeni transfer Luan Peres görev yapacak. İsmail ve Arao’nun yokluğunda ise forma Crespo’nun olacak.

SAMANDIRA’DA SZALAi ANTRENMANA ÇIKMADI

F.Bahçe perşembe günü Slovacko ile sahasında oynayacağı Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. İsmi birçok takımlan anılan Attila Szalai dün antrenmana çıkmadı. Macar stoperin, ağrıları nedeniyle antrenmana çıkamadığı öğrenildi. Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamladı.

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#Fenerbahçe#Gökan Akkan#Transfer

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