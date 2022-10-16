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Son Dakika: Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü kadrosu belli oldu! Emre Mor...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#MKE Ankaragücü#Emre Mor
Son Dakika: Fenerbahçenin MKE Ankaragücü kadrosu belli oldu Emre Mor...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 15:48

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesinin kamp kadrosu açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kadroya alınmadı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Emre Mor, ayak bileğindeki burkulma nedeniyle MKE Ankaragücü maçı kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MKE ANKARAGÜCÜ KADROSU

Son Dakika: Fenerbahçenin MKE Ankaragücü kadrosu belli oldu Emre Mor...

HAZIRLIKLAR TAMAM

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

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Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Futbol A Takımı, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#MKE Ankaragücü#Emre Mor

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