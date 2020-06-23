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Futbol
Haber Giriş: 23.06.2020 - 09:24,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş planı! Selçuk İnan gibi...

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Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'ın sarı lacivertli takımda Selçuk İnan etkisi yaratmasını bekliyor. 20011/12 sezonunda Kadıköy’den dönen Selçuk İnan, Florya’da Felipe Melo ile müthiş uyum yakalamıştı. Mert Hakan Yandaş'ın da Ozan Tufan ve Luiz Gustavo ile aynı rüzgârı estirmesi bekleniyor.

Galatasaray ile girilen Mert Hakan Yandaş rekabetinden galip çıkan Fenerbahçe'de yetkililer, oyuncunun transferinin çok kritik bir hamle olduğunu düşünüyor.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun geçmişteki Selçuk İnan etkisi yaratacağını ifade ediyor.

Mert Hakan için "Selçuk İnan, Fenerbahçe'nin kapısından dönüp Galatasaray'a gitti. Melo ile yakaladığı uyumla yıllarca lige damga vuran ikili oldular. Mert-Ozan- Gustavo üçlüsü de bizim için aynı etkiyi yaratacak" yorumu yapılıyor.

Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye evet demesinde ekonomik şartların yanı sıra takımda kendisine biçilen rolün de etkisinin büyük olduğu öğrenildi.

Bu noktada muhtemel sportif direktör Emre Belözoğlu'nun "Takımın en önemli parçalarından biri olacaksın" şeklindeki sözlerinin Mert Hakan'ın kararının olumlu olmasında kritik bir nokta olduğu bildirildi. (Sabah)

 

Son Dakika | Fenerbahçenin Mert Hakan Yandaş planı Selçuk İnan gibi...

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