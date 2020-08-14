MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'nin Marko Livaja teklifi ortaya çıktı! 2.5 milyon avro...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin Marko Livaja teklifi ortaya çıktı! 2.5 milyon avro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.08.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin Marko Livaja teklifi ortaya çıktı! 2.5 milyon avro...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'nin Marko Livaja teklifi ortaya çıktı! 2.5 milyon avro...
Abone Olgoogle-news

Son olarak çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor'da da Yunanistan'dan yaptığı transferler ile başarıya ulaşan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, bu kez Sarı-Lacivertliler'e AEK forması giyen Marko Livaja'yı transfer etmek için ısrarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin AEK'ya yaptığı teklif açıklanırken Türkiye'den Trabzonspor'un da devreye girdiği belirtildi. Livaja, UEFA Avrupa Ligi Play-Off etabında Trabzonspor'a karşı sergilediği başarılı performansla öne çıkmıştı.

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Yunanistan pazarındaki isimlere yönelmiş durumda. Daha önce Aytemiz Alanyaspor'da Yunanistan'dan yaptığı transferler ile büyük başarı yakalayan Erol Bulut, bu kez Fenerbahçe'ye de bir Yunan ekibi AEK'nın 10 numarası Marko Livaja'yı transfer etmek istiyor.

Tinta Amarilla'nın haberine göre Fenerbahçe, Hırvat oyuncu için ilk teklifini yapmış durumda. Sarı-Lacivertliler'in AEK'ya 2.5 milyon Euro önerdiği fakat Yunan ekibi tarafından bu bedelin yetersiz görüldüğü ve söz konusu teklifin reddedileceği aktarıldı.

AEK ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek Livaja için Türkiye'den bir başka ekibin daha devrede olduğu belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu aktarılırken İtalyan ekibi Lazio'nun da transferle ilgilendiği iddia edildi.

AEK'da genellikle forvet arkası olarak kullanılan Livaja, bu sezon çıktığı toplam 41 maçta 15 gol, 12 asistlik performansıyla öne çıktı. Ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-Off eşleşmesinde Trabzonspor'a elenen AEK'nın iki maç toplamında attığı 3 golün 2'si Livaja'dan gelmişti.

 

Son Dakika | Fenerbahçenin Marko Livaja teklifi ortaya çıktı 2.5 milyon avro...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle