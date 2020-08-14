Son Dakika | Fenerbahçe'nin Marko Livaja teklifi ortaya çıktı! 2.5 milyon avro...

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Yunanistan pazarındaki isimlere yönelmiş durumda. Daha önce Aytemiz Alanyaspor'da Yunanistan'dan yaptığı transferler ile büyük başarı yakalayan Erol Bulut, bu kez Fenerbahçe'ye de bir Yunan ekibi AEK'nın 10 numarası Marko Livaja'yı transfer etmek istiyor.

Tinta Amarilla'nın haberine göre Fenerbahçe, Hırvat oyuncu için ilk teklifini yapmış durumda. Sarı-Lacivertliler'in AEK'ya 2.5 milyon Euro önerdiği fakat Yunan ekibi tarafından bu bedelin yetersiz görüldüğü ve söz konusu teklifin reddedileceği aktarıldı.

AEK ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek Livaja için Türkiye'den bir başka ekibin daha devrede olduğu belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu aktarılırken İtalyan ekibi Lazio'nun da transferle ilgilendiği iddia edildi.

AEK'da genellikle forvet arkası olarak kullanılan Livaja, bu sezon çıktığı toplam 41 maçta 15 gol, 12 asistlik performansıyla öne çıktı. Ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-Off eşleşmesinde Trabzonspor'a elenen AEK'nın iki maç toplamında attığı 3 golün 2'si Livaja'dan gelmişti.

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