Son Dakika: Fenerbahçe'nin Maribor maçı kadrosu belli oldu! 4 eksik...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımda Serdar Aziz, Emre Mor, Bright Osayi-Samuel ve Rodrigo Becao sakatlıkları sebebiyle 23 kişilik Maribo maçı kafilesinde yer almadı. Öte yandan yeni transferler ve Mert Hakan Yandaş ile Serdar Dursun ise isimleri UEFA'ya bildirilmediği kadroda yok.

FENERBAHÇE'NİN Maribor MAÇI KADROSU

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydin, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Bartuğ Elmaz, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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