Son Dakika: Fenerbahçe'nin Lucas Moura teklifi ortaya çıktı! Transferde somut adımlar atıldı...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Lucas Moura ile ilgileniyor.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; sarı lacivertli ekip, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda somut adımlar attı. Lucas Moura ile henüz anlaşma aşamasına gelmeyen Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lucas Moura'nın Antonio Conte tarafından takımda düşünülmemesi ve Jorge Jesus'un sistemine uyuyor olması Transfer için olumlu bir detay olarak değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Tottenham'a yapacağı teklifin 2 milyon Euro'yu geçmeyeceği öne sürüldü. Oyuncuya ise 3 yıllık sözleşme üzerinden yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklif edeceği kaydedildi.

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Sarı lacivertli takım, devre arasında Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'u kadrosuna katmıştı.