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Futbol
Haber Giriş: 03.07.2020 - 19:10,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin listesindeki Manuel Pellegrini, Real Betis'e yakın!

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin listesindeki Manuel Pellegrini, Real Betis'e yakın!
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Fenerbahçe ile görüşmeler gerçekleştiren Manuel Pellegrini için menajerinden önemli açıklamalar geldi.

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  • Fenerbahçede Emre Belözoğlundan ünlü yıldızın transferine veto Yerine sürpriz tercih...
  • Fenerbahçede Emre Belözoğlundan ünlü yıldızın transferine veto Yerine sürpriz tercih...
  • Fenerbahçede Emre Belözoğlundan ünlü yıldızın transferine veto Yerine sürpriz tercih...
  • Fenerbahçede Emre Belözoğlundan ünlü yıldızın transferine veto Yerine sürpriz tercih...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe'nin tenkik direktör adaylarından biri olan Manuel Pellegrini'nin yeni adresi belli oluyor.

'PROJEYİ BEĞENDİ'

Daha önce Fenerbahçe ile görüştüklerini açıklayan menajer Jesus Martinez, "Pellegrini, Betis'in projesini beğendi" ifadelerini kullandı.

Menajeri daha önce İspanya basınına "Fenerbahçe ile bir görüşmemiz olacak. Pellegrini, Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor. Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek" şeklinde konuşmuştu.

Manuel Pellegrini, La Liga'da daha önce Villarreal, Real Madrid ve Malaga takımlarını yönetmişti.

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