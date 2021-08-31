Son dakika: Fenerbahçe'nin Koreli futbolcusu Kim Min Jae'den 'siber zorbalık' isyanı! 'Eşime bunu yapmayın...'

Fenerbahçe'nin Güney Koreli yeni transferi Kim Min Jae, ülkesinde basın ve bazı insanların eşine ve küçük çocuğuna karşı yapılan kötü yorumlar, zorba paylaşımlar hakkında bir açıklama yaptı.

Kim Min Jae'nin Instagram hesabından Korece olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

Merhaba, ben futbolcu Kim Min Jae. Şahsen bu açıklamayı yapıyorum çünkü sizlerden açıkça istediğim bir şey var. Hepinizin bildiği gibi bir ailem var ve altın gibi bir kızımız var. Güzel çocuğumuzun evlilik öncesi oluşuyla ilgili eşime yapılan siber saldırıların sayısı giderek artıyor. Zorbalığa varan bu saldırılarda kullanılan içerikleri kelimelere dökmek bile çok zor.

İlişkimiz sırasında her şey yolundaydı ve biz de düğünden önce evliliğimizi yapıp bir aile kurduk. Şimdi de bir çocuğumuz var. Böyle bir nimet olmuşken ben bunu neden açıklamak zorunda kaldığımı bilmiyorum. Bu tür mesajları hangi düşüncelerle ve hangi sebeple gönderiyorsunuz bilmiyorum. Bunu yazıyorum çünkü gelecekte çok önemli bir rol oynayacak olan eşimin çektiği acıya daha fazla dayanamıyorum. Lütfen bu siber zorbalığa son verin. Teşekkürler.

FENERBAHÇE TARAFTARI DESTEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Kim Min Jae'nin bu açıklamasının Türkçeye çevrilmesi ve sosyal medyaya yayılmasının ardından Fenerbahçe taraftarları, Güney Koreli futbolcu ve eşinin sosyal medya paylaşımlarına İngilizce ve Korece destek mesajları yağdırdı.

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