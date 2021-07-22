Son Dakika: Fenerbahçe'nin kapısından dönen Eran Zahavi Galatasaray'ı tek başına yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'ın konuk eden PSV Eindhoven'da İsrailli golcü Eran Zahavi'nin şovu vardı.

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou City'den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştiren ancak sarı lacivertlilerin son anda transferden vazgeçtiği 33 yaşındaki golcü Hollanda'nın yolunu tuttu.

Hollanda ekibinin, Galatasaray'ı konuk ettiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan 33 yaşındaki golcü, Götze'nin golünde bir de asist yaparak takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Zahavi, "Sonuç güzel ama henüz kutlama yapmayacağız. Sadece turun ilk yarısını oynadık. İkinci yarısı İstanbul'da. Bugün tam anlamıyla bir takım ruhu ortaya koyduk" dedi.

"SON ANDA VAZGEÇTİLER"

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Zahavi'yle ilgilendiğini ancak son anda vazgeçtiğini doğrulayan menajeri Ronen Katzav, “Eran Zahavi’nin şu an PSV ile 1 yıl daha sözleşmesi var o yüzden PSV’ye de saygı duymam gerekiyor, başka kulüpler hakkında konuşurken… Evet Fenerbahçe’den ilgi vardı, görüşmeler oldu. Bizim şirketimizin hem kendisine ait hem de beraber çalıştığı partnerlere karşı prensipleri var. Görüşmeler iyi devam ediyordu ancak son anda teklif yapmaktan vazgeçtiklerini bize ilettiler. Onlara da saygı duymak zorundayız. Arka tarafında ne yaşandı çok bilmiyorum. Onlara da başarılar diliyorum.” demişti.